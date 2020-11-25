افتتاح ورشة عمل تدريبية لتقييم محطات ومعامل الصرف الصحى بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ورشة عمل لتقييم محطات ومعامل الصرف الصحي، والتى تنظمها الإدارة العامة للجودة والبيئة بالشركة القابضة بالتعاون مع قطاع المعامل والجودة بشركة مياه القليوبية، تحت رعاية المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

حضر الافتتاح الدكتور على رضوان رئيس قطاع المعامل والجودة، والدكتور محمود فؤاد مدير الإدارة العامة للجودة وشئون البيئة بالشركة القابض، وممثلى جودة مياه الصرف الصحة بالشركة ومديرى الفروع.

وفي كلمته الإفتتاحية أكد المهندس مصطفى مجاهد، على ضرورة تشغيل محطات الصرف الصحى بالطرق القياسية للوصول إلى سيب نهائى مطابق للمواصفات التى نصت عليها القوانين المنظمة، وأن نراجع مراجعة داخلية على الاجراءات قبل مرورها علي الجهات الرقابية المختلفة ولتحسين جودة الخدمة للجمهور.

وتستمر أعمال الورشة على مدار 5 أيام بمشاركة عدد من مشغلي محطات الصرف وكيميائيين معامل الصرف وستضمن الورشة عرض الأعمال المرحلية للإدارة العامة للجودة وشئون البيئة، وما سيتبع من أنشطه تتضمن تقييم نظم الجودة بمحطات ومعامل الصرف الصحى الداخلية والخارجية من خلال قوائم الاستبيان التي تم إعدادها.