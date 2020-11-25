افتتاح المركز التكنولوجى التموينى الجديد بمدينة البياضية فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة البياضية بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، افتتاح المركز التكنولوجى التموينى الجديد لخدمة المواطنين، وذلك بحضور الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين نائباً عن محافظ الأقصر، واللواء محمد صحصاح، وكيل الوزارة ورئيس مركز ومدينة البياضية، وفي إطار الاهتمام البالغ الذي تتبناه الدولة بتنمية صعيد مصر والاهتمام بتقديم الخدمات للمواطنين بكرامة ويسر، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة واتساقاً مع التحول الرقمي بمصر.

ويقول اللواء محمد صحصاح، وكيل الوزارة، رئيس مركز ومدينة البياضية، أنه تم افتتاح هذا المركز التكنولوجي التمويني الذي يعد أحد 14 مركز خدمة جديدة بمحافظة الأقصر، ويحتوى المركز على 5 شباك لتقديم الخدمات التموينية بجودة عالية بينهم شباك مخصص لكبار السن وأصحاب الهمم، حيث أن المركز مقام على مساحة 70 متر مربع، وتبلغ تكلفة المركز ما يقدر بمليون جنيه من موازنة وزارة التموين، والمركز مزود بنظام النداء الآلى، ويشتمل على ساحة لانتظار المواطنين، ومجهز بأحدث أجهزة الكمبيوتر.

جدير بالذكر أنه تم الاستعانة بمكلفات الخدمة العامة لأداء الخدمات كواجهة أمامية للجمهور بعد أن تم تدريبهم على أعلى مستوى من التدريب بمعرفة مديرية التموين بالأقصر، وعقد ورش عمل ودورات تدريبية مكثفة على أساليب التعامل مع الجمهور وعلى نظام التشغيل الالكتروني، وفي ختام الافتتاح، أدار كلا من وكيل الوزارة، ورئيس مدينة البياضية، حواراً مفتوحاً مع المواطنين بعد الافتتاح قدم خلاله التهنئة على هذا الصرح التمويني الجديد، كما استمع إلى أسئلتهم وأجاب عليها، وناشدهم بعدم ترك البطاقات التموينية لدى أصحاب الأنشطة التموينية حفاظاً على حقوقهم، كما أكد الموظفين بالمكتب ضرورة حسن التعامل مع الجمهور وتلبية كافة المطالب الخاصة بهم.