افتتاح المركز التكنولوجى التموينى الجديد بمدينة البياضية فى الأقصر

شهدت مدينة البياضية بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، افتتاح المركز التكنولوجى التموينى الجديد لخدمة المواطنين، وذلك بحضور الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين نائباً عن محافظ الأقصر، واللواء محمد صحصاح، وكيل الوزارة ورئيس مركز ومدينة البياضية، وفي إطار الاهتمام البالغ الذي تتبناه الدولة بتنمية صعيد مصر والاهتمام بتقديم الخدمات للمواطنين بكرامة ويسر، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة واتساقاً مع التحول الرقمي بمصر.
ويقول اللواء محمد صحصاح، وكيل الوزارة، رئيس مركز ومدينة البياضية، أنه تم افتتاح هذا المركز التكنولوجي التمويني الذي يعد أحد 14 مركز خدمة جديدة بمحافظة الأقصر، ويحتوى المركز على 5 شباك لتقديم الخدمات التموينية بجودة عالية بينهم شباك مخصص لكبار السن وأصحاب الهمم، حيث أن المركز مقام على مساحة 70 متر مربع، وتبلغ تكلفة المركز ما يقدر بمليون جنيه من موازنة وزارة التموين، والمركز مزود بنظام النداء الآلى، ويشتمل على ساحة لانتظار المواطنين، ومجهز بأحدث أجهزة الكمبيوتر.
جدير بالذكر أنه تم الاستعانة بمكلفات الخدمة العامة لأداء الخدمات كواجهة أمامية للجمهور بعد أن تم تدريبهم على أعلى مستوى من التدريب بمعرفة مديرية التموين بالأقصر، وعقد ورش عمل ودورات تدريبية مكثفة على أساليب التعامل مع الجمهور وعلى نظام التشغيل الالكتروني، وفي ختام الافتتاح، أدار كلا من وكيل الوزارة، ورئيس مدينة البياضية، حواراً مفتوحاً مع المواطنين بعد الافتتاح قدم خلاله التهنئة على هذا الصرح التمويني الجديد، كما استمع إلى أسئلتهم وأجاب عليها، وناشدهم بعدم ترك البطاقات التموينية لدى أصحاب الأنشطة التموينية حفاظاً على حقوقهم، كما أكد الموظفين بالمكتب ضرورة حسن التعامل مع الجمهور وتلبية كافة المطالب الخاصة بهم.
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