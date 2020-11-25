اصطدام سيارة ببوابة المستشارية الألمانية الاتحادية فى برلين

كتب سمير حسنى

ذكرت مصادر إعلامية متطابقة قبل قليل، أن سيارة تحمل شعارات مناهضة للعولمة اصطدمت ببوابة المستشارية الألمانية الاتحادية في برلين، حيث كان من المقرر أن تستضيف ميركل مؤتمراً بالفيديو لرؤساء وزراء الولايات الألمانية، صباح الأربعاء.

وكان من المقرر أيضا مناقشة تمديد الإغلاق والتدابير الأخرى لمكافحة فيروس كورونا.

وفى وقت سابق، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن جائحة كورونا، جعلت الحكومات في جميع أنحاء العالم أكثر وعيا بحقيقة أن الاقتصادات يجب أن تتطور على نحو مستدام وليس على حساب البيئة.