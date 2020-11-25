استئناف القاهرة تخلى سبيل المتهمين بحادث قطار النجيلى وتحدد 30 ديسمبر لإعادة المحاكمة

كتب رضا حبيشى

قررت محكمة استئناف القاهرة، إخلاء سبيل المتهمين الـ 4 المتهمين فى حادث تصادم قطارى مزلقان النجيلى بالقاهرة، بضمان الوظيفة مع تحديد جلسة 30 ديسمبر المقبل، لاستكمال إعادة محاكمتهم فى حادث القطار الذى نتج عن إصابة 13 راكبا.



وشمل قرار إخلاء السبيل سائق القطار فتحى على السيد الصادر ضده حكم بالسجن 9 سنوات من محكمة جنايات القاهرة وبجانب حبس 3 مراقبى أبراج سنة لاتهامهم بالتزوير في دفاتر حركة القطارات لتبرئة أنفسهم من الحادث، وهو الحكم الذى أعقبه أزمة تأخيرات القطارات خلال الفترة الماضية جراء احتجاج السائقين بسبب الحكم بسجن سائق قطار النجيلى 9 سنوات.



وشهدت حركة القطارات خلال الفترة الماضية ارتباك على كافة الخطوط بالجمهورية وتأخيرات بسبب قيام سائقى القطارات بتشغيل أجهزة التحكم الآلى بجرارات القطارات (ATC) احتجاجا منهم على الحكم على سائق «قطار النجيلي» الذى وقع فى مارس الماضى وتسبب فى إصابة 13 راكبا بالسجن لمدة 9 سنوات نتيجة إغلاقه جهاز التحكم الآلى بجرار قطاره.



وكان سائقون قالوا لليوم السابع، إنهم كانوا يضطروا لإغلاق أجهزة التحكم الآلى بالقطارات بسبب تعطل الكثير من اجهزة الإشارات على طول خطوط السكة الحديد حتى لا يحدث تأخيرات طويلة وكانوا يقدمون على هذا الإجراء بناء على طلب رؤساءهم إلا أن فى حادث قطار النجيلى تم الحكم مؤخرا على زميلهم بسبب هذا الإجراء لذلك فهو يتبعون إجراءات السلامة وفق لوائح التشغيل بالهيئة ويشغلون هذا الجهاز الذى يلزمهم بتخفيض السرعة فى مناطق تعطل أجهزة الإشارات.



