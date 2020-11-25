اليوم السابع
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إنهاء 80 % من تطوير ورصف طريق الطويسة بدراو بتكلفة 18 مليون جنيه

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 01:34 م
إنهاء 80 % من تطوير ورصف طريق الطويسة بدراو بتكلفة 18 مليون جنيه تأهيل طريق الطويسة
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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انتهت محافظة أسوان، من تنفيذ نحو 80 % من أعمال رصف المرحلة الأولى من طريق تأهيل ترعة الطويسة بمدينة دراو بمحافظة أسوان، بطول 1.2 كيلو متر.

وقال إبراهيم سليمان، رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز دراو، إن المشروع بدأ تنفيذه العام الماضى، حيث تبلغ تكلفته الإجمالية حوالى 13 مليون جنية، إضافة إلى تخصيص 5 ملايين جنية خطة إضافية لأعمال توسعة الطريق إلى 13 مترا عرضا بدلا من 4 أمتار

وأضاف رئيس مدينة دراو، فى بيان صحفى، أن المشروع يأتى تنفيذه عقب الانتهاء من أعمال تغطية ترعة الطويسة بمركز ومدينة دراو، فى إطار خطة تطوير وتجميل المدينة التى تنفذها المحافظة.

وكانت بدأت إنشاءات مركز شباب الشيخ إبراهيم النموذجية بمركز دراو بأسوان ويتكون مشروع مركز شباب الشيخ إبراهيم النموذجى بمركز دراو من عدة ملاعب وحمام سباحة والذى يتكلف فى المرحلة الأولى 30 مليون جنيه، ومن المقرر أن يكون من الاندية الكبيرة فى دراو.

 

 


طريق الطويسة

دراو

تاهيل الطرق

اسوان

اخبار المحافظات

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