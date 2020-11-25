إنشاء وتطوير 15 مدرسة بمدينة أبو حماد بالشرقية بتكلفة 94 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد مرسى مدير هيئة الأبنية التعليمية أعمال إنشاء وتطوير 15 مدرسة بمركز ومدينة أبو حماد بتكلفة اجمالية بلغت 94 مليون و 500 ألف جنيه مشيراً إلى أنه جارى تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 114 مدرسة و 4 إدارات تعليمية لإضافة 2049 فصل جديد بتكلفة 987 مليون و 319 ألف جنيه بنطاق المحافظة للقضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع القطاعات وخاصة بقطاع التعليم ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديده وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، مشدداً على مدير هيئة الأبنية التعليمية بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الالتزام بالجدول الزمنى للانتهاء من كافة الأعمال طبقاً للمواصفات المحددة مع مراعاة الجودة فى العمل .

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد مرسى مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه جارى تنفيذ 15 مشروعاً بقطاع الأبنية التعليمية بمركز ومدينة أبو حماد بتكلفة مالية 94 مليون و 800 ألف جنيه، حيث شملت تلك المشروعات.

· إنشاء جديد لمدرسة البوز الاعدادية لإضافة 9 فصول وبتكلفة 5 مليون و 300 ألف جنيه.

· إنشاء جديد لمدرسة الحرية للتعليم الأساسى لإضافة 11 فصل وبتكلفة 6 مليون و 200 ألف جنيه.

· إنشاء جديد لمدرسة صلاح عبد الله الشافعى للتعليم الأساسى لإضافة 11 فصل وبتكلفة 6 مليون و 800 ألف جنيه .

· إنشاء جديد لمدرسة محمد عبد السميع للتعليم الأساسى لإضافة 22 فصل وبتكلفة 7 مليون و 900 ألف جنيه.

· إنشاء جديد لمدرسة أبو زكريا الثانوية لإضافة 9 فصول وبتكلفة 5 مليون جنيه.

· إنشاء جديد لمدرسة نظله موسى جعفر الثانوية لإضافة 9 فصول وبتكلفة 7 مليون و 100 ألف جنيه.

· إنشاء جديد لمدرسة صلاح حباره للتعليم الأساسى لإضافة 11 فصل وبتكلفة 6 مليون و 600 ألف جنيه.

· إنشاء جديد لمدرسة كفر ابو النور لإضافة 11 فصل وبتكلفة 7 مليون و 200 ألف جنيه.

أضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه جارى تنفيذ أعمال ..

· الإحلال الكلى لمدرسة الحلمية الابتدائية المشتركة لتطوير 16 فصل وبتكلفة 7 مليون و 600 ألف جنيه.

· إحلال كلى لمدرسة الشهيد نبيل الوقاد للتربية الفكرية لتطوير 11 فصل وبتكلفة 6 مليون و 100 ألف جنيه.

· إحلال جزئى لمدرسة أبو حماد الثانوية التجارية لتطوير 36 فصل وبتكلفة 9 مليون و 800 ألف جنيه.

· أعمال توسعة 15 فصل بمدرسة الشيخ ذكرى للتعليم الأساسى بتكلفة 5 مليون و 400 ألف جنيه.

· أعمال توسعة 23 فصل بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بتكلفة 5 مليون و 900 ألف جنيه.

· أعمال توسعة 8 فصول بمدرسة الشهيد رامى إسماعيل الابتدائية بتكلفة 3 مليون و 400 ألف جنيه.

· أعمال توسعة 13 فصل بمدرسة السناجرة الابتدائية القديمة بتكلفة 4 مليون و 100 ألف جنيه.



انشاء جديد لمدارس ابو حماد



انشاء جديد لمدارس ابو حماد