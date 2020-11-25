إعلام كردى: القوات التركية تقصف منطقة تل أبيض السورية بالأسلحة الثقيلة

كتب أحمد عرفة

نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام كردي، تأكيده أن القوات التركية تقصف منطقة "تل أبيض" السورية بالأسلحة الثقيلة. وفى وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 31 انتهاكًا للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية في محافظات (حلب - اللاذقية - إدلب - حماه).

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة أعلن رصد 9 انتهاكات للهدنة في سوريا، مشيرًا إلى أنه لم يتسن للجانب الروسي التأكيد من هذه الانتهاكات.

وأضافت أنه لم ينفذ خلال الـ24 ساعة الأخيرة أية عمليات إنسانية، موضحة أنه تم بشكل عام تنفيذ 2642 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية يبلغ 4581.343 طن.