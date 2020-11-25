اليوم السابع
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إعلام إسرائيلى: الجيش تلقى بوقت سابق تعليمات بالاستعداد لاحتمال ضربة أمريكية لإيران

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 07:55 م
إعلام إسرائيلى: الجيش تلقى بوقت سابق تعليمات بالاستعداد لاحتمال ضربة أمريكية لإيران الجيش الإسرائيلى
كتب أحمد عرفة

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نقلت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام إسرائيلى، تأكيده أن الجيش الإسرائيلى تلقى فى وقت سابق تعليمات بالاستعداد لاحتمال ضربة أمريكية لإيران.

وفى وقت سابق قال إليوت إبرامز، المبعوث الأمريكى لإيران، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض عقوبات على 4 كيانات تدعم برنامج إيران الصاروخى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضاف المبعوث الأمريكى لإيران، أن الكيانات الـ4 الداعمة لبرنامج إيران الصاروخى مقرها الصين وروسيا.

وأوضح المبعوث الأمريكى إلى إيران: المزيد من العقوبات على طهران خلال أسابيع.


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