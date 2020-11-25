إصابة سيدة كولومبيا الأولى ماريا جوليانا رويز بفيروس كورونا

وكالات

أعلنت الرئاسة الكولومبية اليوم إصابة السيدة الأولى فى البلاد ماريا جوليانا رويز بفيروس كورونا، وذكر البيان أن السيدة التي تبلغ من العمر 42 عاما لا تظهر عليها أعراض و"تتبع بروتوكولات العزل"، وظهرت نتائج اختبار الرئيس الكولومبي إيفان دوكى سلبية، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

وقالت الرئاسة إن الزوجين يتم اختبارهما بانتظام "بسبب المستوى الكبير من الاختلاط والتفاعل اللذين يحافظان عليهما"، كما ثبتت إصابة العديد من كبار المسؤولين الحكوميين بالفيروس، بما في ذلك نائبة الرئيس مارتا لوسيا راميريز.

وسجلت كولومبيا أكثر من 1.2مليون إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 35 الفا و400 حالة وفاة.