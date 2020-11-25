إخلاء سكان عقار وسط الإسكندرية.. والحى: صادر له قرار ترميم شامل

الاسكندرية جاكلين منير

أعلن حى وسط الإسكندرية سقوط أجزاء من سور بلكونه الطابق السادس على تاكسى وعربة خاصة بالعقار رقم 16 شارع محرم بك، مما أدى إلى تحطم السيارتين دون حدوث إصابات بشرية .

وأشار حى وسط فى بيان له اليوم إلى أنه تمت المعاينة، وبالكشف اتضح أن العقار صادر له قرار الترميم الشامل رقم 112 لسنة 2001 ولم يتم التنفيذ؛ وتم تحرير محضر عدم التنفيذ اللازم فى حينه.

وتم الانتقال لموقع العقار من المختصين بالحى وتم التنبيه الشفهى على السكان بالإخلاء للعقار دون المنقولات كإجراء احترازى، وتم تحرير محضر بالإخلاء لقسم محرم بك.

وكانت شهدت محافظة الإسكندرية، قد شهدت موجة من الطقس السيئ، وهطول الأمطار الغزيرة اليوم الأربعاء ،و كثفت الاجهزة التنفيذية و الصرف الصحى اعمال تصريف مياه الأمطار.

وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قرارا بتعطيل الدراسة اليوم بالمدارس والمعاهد الأزهرية "مدرسون وطلاب "، وكذا منح جميع العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة والجهات التابعة لها والتى نقلت اختصاصاتها للوحدات المحلية اجازة ، وذلك نظرا لحالة الطقس السيئة التى من المقرر أن تتعرض لها الإسكندرية اليوم، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويتمثل القرار فى المديريات الآتية : التربية و التعليم والتضامن الاجتماعى والاسكان والمرافق والطب البيطرى والزراعة والأوقاف والتموين والتنظيم والإدارة والقوى العاملة والشباب والرياضة والمساحة والرى .

ويستثنى من ذلك، القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا المديريات .