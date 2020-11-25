أمطار متوسطة بكفر الشيخ والمحافظ يتابع رفع المياه من الشوارع..فيديو وصور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد المدن المطلة على ساحل البحر المتوسط، شمال محافظة كفر الشيخ، هطول أمطار متوسطة متقطعة على مدن البرلس وبلطيم والمصيف، وقرى البرلس بالإضافة لمطوبس وفوه. وتابع اللواء جمآل نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال رفع المياه من الشوارع، كما تابعت غرفة العمليات وإدارة الأزمات برئاسة المهندس نصر عبد الهادي، حالة الطقس في مدن وقرى محافظة كفر الشيخ.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على رؤساء المراكز والمدن والقرى برفع حالة الطوارئ لحدوث أي سيول أو أمطار غزيرة محتملة والتعامل معها فورًابكسحها، وأعلن محافظ كفر الشيخ رفع حالة الطوارئ .

وتعطلت المدارس بمدن وقرى المحافظة وكذلك بالجامعة بناء على قرار المحافظ، حفاظا على حياة الطلاب، كما حذر من الاقتراب من أعمدة الانارة، مطالبا السائقين بتوخي الحذر.