أمريكا تفرض عقوبات على جماعة الكانيات الليبية المسلحة وزعيمها

وضعت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، جماعة الكانيات الليبية المسلحة وزعيمها على قائمتها السوداء، بعد أن منعت روسيا لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولى الأسبوع الماضى، من فرض عقوبات على هذه الجماعة بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
أمريكا تفرض عقوبات على جماعة الكانيات الليبية المسلحة وزعيمهاالأربعاء، 25 نوفمبر 2020 05:46 م
مسلحون _ صورة أرشيفية
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