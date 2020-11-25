اليوم السابع
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أمريكا تفرض عقوبات على جماعة الكانيات الليبية المسلحة وزعيمها

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 05:46 م
أمريكا تفرض عقوبات على جماعة الكانيات الليبية المسلحة وزعيمها مسلحون _ صورة أرشيفية
نيويورك (رويترز)

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وضعت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، جماعة الكانيات الليبية المسلحة وزعيمها على قائمتها السوداء، بعد أن منعت روسيا لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولى الأسبوع الماضى، من فرض عقوبات على هذه الجماعة بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان.


أمريكا

أخبار أمريكا

فرض عقوبات

جماعة الكانيات الليبية المسلحة

القائمة السوداء

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