أمريكا تفرض عقوبات على جماعة الكانيات الليبية المسلحة وزعيمها

نيويورك (رويترز)

وضعت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، جماعة الكانيات الليبية المسلحة وزعيمها على قائمتها السوداء، بعد أن منعت روسيا لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولى الأسبوع الماضى، من فرض عقوبات على هذه الجماعة بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان.