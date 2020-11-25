أفضل موظفة حكومية عربية: هناك 5 معايير للجائزة منها الرغبة فى التعاون المستمر

أعربت نهى أحمد، أفضل موظفة حكومية عربية، عن سعادتها بالحصور على جائزة أفضل موظفة حكومية عربية، قائلة: "مبسوطة جدا ومش مصدقة وحسيت إن ربنا كرمنى كرم كبير".

وأوضحت خلال مداخلة عبر "زووم"، ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامى رامى رضوان، أن هناك 5 معايير للجائزة منها الرغبة فى التعاون المستمر، ولا يقف عند شهادته ويطور الخبرات العملية والمشاركة فى المؤتمرات وله أثر فى عمله ويستطيع التغلب على الأزمات التى يواجهها ويحولها لتميز ونجاح حتى يصل للريادة.

وأشارت أفضل موظفة حكومية عربية، إلى أنها حصلت على أكثر من جائزة تميز بخلاف العلاقات الإنسانية، لافتة إلى أن أكثر أزمة تغلبت عليها وحولتها لطاقة إيجابية عند حدوث حريق فى المركز التكنولوجى وتم التعامل معها.

جدير بالذكر أنه تم إعلان جوائز الفائزين فى الدورة الأولى من جائزة التميز الحكومى العربى "افتراضيا عبر تقنية " الفيديو كونفرانس"، بمشاركة أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية والتى أطلقتها الإمارات قبل حوالى العام بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وأعلنت استقبال 5000 مشاركة حكومية لاختيار أفضل وزير عربى وأفضل وزارة وأفضل محافظ وغيرهم، وتم استثناء الإمارات من المشاركة للحيادية.