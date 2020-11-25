أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين بـ"أحداث شغب جزيرة الوراق" بعد مد أجل الحكم

كتب إيهاب المهندس

اقتربت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بأحداث جزيرة الوراق فى اتهامهم بالتجمهر والتعدى على قوات الشرطة وإصابة 33 ضابطا وفردا فى أحداث شغب جزيرة الوراق، بعد مد أجل الحكم على المتهمين لجلسة 27 ديسمبر لاستكمال المداولة، وتوجد أرقام مرتبطة بالدعوى.

1 ـ الرقم "35"، ويشير لعدد المتهمين فى الدعوى.

2 ـ الرقم "5"، ويشير لرقم دائرة الجنايات التى تنظر القضية، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى.

3 ـ الرقم "11"، ويشير لعدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى وكان أولها 23 أغسطس الماضى والتى حجزت فيها المحكمة الدعوى للحكم.

4 ـ الرقم "33"، ويشير لعدد الضباط والأفراد المصابين من جراء الأحداث.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومنع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة واستعراض القوة وقطع الطرق.

وجاء فى التحقيقات أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والرى والأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالى فى عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات وقذفوا القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، ما تسبب فى إصابة 33 ضابطا وفرد شرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة.