اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 09:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أبوظبى تشهد إطلاق "ائتلاف الأمل" لدعم الجهود العالمية فى مواجهة وباء كورونا

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 08:21 م
أبوظبى تشهد إطلاق "ائتلاف الأمل" لدعم الجهود العالمية فى مواجهة وباء كورونا فحص كورونا - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن أبوظبي تشهد إطلاق "ائتلاف الأمل" لدعم الجهود العالمية فى مواجهة وباء كورونا من خلال توفير حل لوجستي لتوزيع 18 مليار لقاح في جميع أنحاء العالم بنهاية عام 2021.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة فى الامارات عن إجراء 113,220 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1297 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 162662 حالة.


الامارات

كورونا

كوفيد 19

فحص كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة