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12 ديسمبر.. الحكم في دعوى تطالب بإلغاء عمومية حزب الغد

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 03:14 م
12 ديسمبر.. الحكم في دعوى تطالب بإلغاء عمومية حزب الغد محكمة القضاء الإدارى-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، حجز دعوى وقف تنفيذ قرار لجنة الأحزاب بالاعتداد بالجمعية العمومية غير العادية لحزب الغد المنعقدة أول فبراير، للحكم بجلسة 12 ديسمبر المقبل.
 
أقام الدعوى عصام محمد عثمان، ضد نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة شئون الأحزاب، وحملت الدعوى رقم 43001  /74 قضائية.
 
وطالبت الدعوى، بوقف تنفيذ قرار لجنة الأحزاب المتضمن الاعتداد بالجمعية العمومية لحزب الغد والنمعقدة في فبراير الماضي، علي ما يترتب من أثار أهمها إلغاء الاعتداد بهذه الجمعية.
 
 

حزب الغد

الغاء عمومية

مجلس الدولة

القضاء الاداري

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