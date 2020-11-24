اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:56 م
خالد صلاح
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وكالة الأنباء الدنمارك تعلن تعرضها لهجوم سيبرانى مجهول المصدر

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:45 م
وكالة الأنباء الدنمارك تعلن تعرضها لهجوم سيبرانى مجهول المصدر هاكرز _ صورة أرشيفية
كوبنهاجن /أ ش أ/

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أعلنت وكالة الأنباء الدنماركية الرئيسية تعرضها لهجوم سيبرانى، اليوم الثلاثاء، أعاقها عن الاتصال بشبكة الإنترنت، وأوضحت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن وكالة أنباء "ريتزاو" تعرضت لهجوم سيبرانى صباح اليوم.

من جانبه، وصف المدير التنفيذى لوكالة الأنباء الدنماركية، لارس فيسترلوك، الهجوم بأنه "احترافي"، مضيفاً: "قررنا الآن غلق جميع خوادمنا لأننا لم نكن متأكدين من مقدار الضرر الذى يمكن أن يسببه الهجوم".

ومن غير المعلوم حتى الآن من يقف وراء هذا الهجوم السيبراني.

 

 


وكالة الأنباء الدنمارك

أخبار الدنمارك

الوكالة الرسمية الدنماركية

هجوم سيبرانى

هاكرز

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