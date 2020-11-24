وفاة 4 أشخاص بفيروس كورونا داخل مستشفى العزل بأسوان

وقال الدكتور مصطفى أبوالمجد، مدير الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بأسوان، إن الوضع بمستشفى أسوان التخصصي مستقر حتى الآن، وجميع الحالات الموجودة داخل المستشفى عددها 32 حالة فقط، مقسمة كالتالي: 22 حالة بالقسم الداخلي و10 بالرعاية المركزة، مضيفاً أنه لم تخرج أي حالة اليوم، أو تحويلات للمنزل.

يذكر أن المتوفون هم كل من، "محمد .ع. غ، 70 سنة، مقيم بوادي عبادي بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، و"حجاجية. ج. ح"، 64 سنة، مقيمة بالشيخ هارون بمدينة أسوان، و"رمضان .ع. م"، 64 سنة، مقيم بنجع الحجر الجعافرة التابعة لمركز دراو وسط محافظة أسوان، و"يوحنا. ب.م"، 75 سنة، مقيم بمركز جهينة بمحافظة سوهاج.