اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 02:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير خارجية اليونان ينتقد تركيا بسبب نشاطها غير القانونى فى شرق المتوسط

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 01:16 م
وزير خارجية اليونان ينتقد تركيا بسبب نشاطها غير القانونى فى شرق المتوسط وزير الخارجية اليونانى
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، أن تركيا لا تترك هامشا لحوار بناء، وتواصل نشاطها فى شرق المتوسط، جاءت تلك التصريحات بحسب ما أوردته قناة العربية الإخبارية عبر شريطها العاجل.

 

واشترط الوزير اليونانى توقف تركيا للنشاطات غير القانونية قبل إجراء أى حوار

 

وجدد وزير التجارة الخارجية الفرنسى فى تصريحات لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، عمل بلاده مع الأوروبيين للدفاع عن السيادة والتصدى للممارسات التركية شرقى المتوسط أو فى ليبيا وسوريا.

 

فى غضون ذلك، ذكرت وزراة الدفاع الألمانية، أمس الاثنين، أن تركيا منعت قوات ألمانية -تعمل ضمن عملية "إيريني" التابعة للاتحاد الأوروبي- من تفتيش سفينة شحن تركية فى البحر المتوسط، يُشتبه فى قيامها بنقل أسلحة إلى ليبيا.

 

وقال المتحدث باسم الوزارة - وفقا لما نقلته صحيفة "دى فيلت" الألمانية فى نسختها الإلكترونية - أن جنودا من الفرقاطة "هامبورج" صعدوا على متن السفينة التركية، أمس الأحد، لتفتيش حمولتها، لكنهم اضطروا لإيقاف عمليات التفتيش والانسحاب بعد أن قدمت تركيا -بعد وقت قصير- احتجاجًا لقيادة العملية الأوروبية المسؤولة عن تنفيذ حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا.

 

كانت تركيا، على مدى الأشهر الماضية، قد فاقمت من تدخلاتها فى الملف الليبى، داعمة حكومة الوفاق بوجه الجيش، بالأسلحة والعتاد، كما ضخت آلاف المرتزقة السوريين، وزجت بهم فى معارك بالعاصمة طرابلس.


اليونان

تركيا

شرق المتوسط

استفزازات تركيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تقرير حقوقى يكشف: أردوغان أوقع تركيا فى حالة من الخراب الاقتصادى

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 10:00 ص

تقرير حقوقى يكشف ارتفاع عدد المعتقلين فى سجون تركيا لرفضهم سياسات أردوغان

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 03:00 ص

مقالات الصحف.. خالد منتصر: الأرمن من مذابح تركيا إلى أحضان مصر.. خالد عكاشة: الحرب الإثيوبية.. سؤال الهيمنة واحتقان القوميات.. وجدى زين الدين: السادات والديمقراطية.. بهاء أبو شقة: الشباب فى المشروع الوطنى

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 12:00 ص

القضاء التركى يقضى بالسجن 17عاما لصحفى نشر معلومات عن انقلاب 2003 فى تركيا

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 11:30 م

"سانا": إرهابيون مدعومون من تركيا ينهبون كنيسة فى الحسكة السورية

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 11:16 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة