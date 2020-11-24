وزير الصحة اللبنانى يأمل فى الحصول على لقاح "كورونا" فى الربع الأول من العام المقبل

بيروت /أ ش أ/

قال وزير الصحة اللبنانى حمد حسن، إن الاتفاق الذى أبرمه لبنان مع شركة (فايزر) المُنتجة للقاح المضاد لفيروس "كورونا"، يقضى بالحصول على اللقاح فى غضون الربع الأول من العام المقبل.

جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها وزير الصحة اللبنانى فى ختام ترؤسه لاجتماع اللجنة الوطنية التى شكلها لإدارة ملف اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بهدف التحضير لآلية إقرار وشراء وتسجيل واستلام وتوزيع اللقاح ورصد الآثار الجانبية.

وأضاف "وزارة الصحة تتجه لتحقيق الأمان الصحى من خلال لقاح فايزر أو غيره، لأنها لن تمنع القطاع الخاص من الاستثمار فى قطاع اللقاحات تحت مراقبة الوزارة لتأمين أكبر تغطية للمجتمع اللبنانى من الوباء".

وأشار إلى أن النقاشات التى تجريها وزارة الصحة، تستند إلى الجوانب العلمية والتقنية، وبقدر عال من المسئولية بهدف توفير اللقاح الذى ستعتمده المرجعيات الصحية العالمية وذلك بعيدا عن أى جانب استثمارى أو اقتصادي، لافتا إلى أن الاجتماع تطرق إلى أدق التفاصيل لتحديد الفئات التى يجب تلقيحها بشكل أولى وتباعاً، خصوصا وأن اللقاح سيصل على دفعات ويحتاج إلى ظروف حفظ مناسبة.

ودعا الوزير حسن جميع اللبنانيين إلى عدم التراخى ، وأن يستمروا فى الالتزام بإجراءات الوقاية المطلوبة للحفاظ على صحتهم، لاسيما على صعيد ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى وغسيل اليدين المستمر.