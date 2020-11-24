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وإحالة أى مخالفات للنيابة..

وزير الشباب: تقدمت بطلب لـ"العدل" لمنح الضبطية القضائية لتفتيش على الأندية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 10:02 م
وزير الشباب: تقدمت بطلب لـ"العدل" لمنح الضبطية القضائية لتفتيش على الأندية أشرف صبحي
إبراهيم سعيد

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قال أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن مبادرة "لا للتعصب" تناولت استجابة جماهيرية كبيرة من محبى الكرة المصرية لدى الشباب، ولذلك نركز على توعية الشباب ونبذ التعصب بين مشجعي الكرة.
 
وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال لقاءه ببرنامج " على مسئوليتي " مع الإعلامي احمد موسي، المذاع على فضائية صدى البلد، إن وزارة الشباب والرياضة علينا أعباء كبيرة خلال الفترة المقبلة على المستوى الفنى والتوعوى والتدريبى.
 
وأشار، أن اللوائح المالية والإدارية تمنح الوزير سلطات اتخاذ ما يراه مناسبا في نبذ التعصب والقوانين تنيح استقلالية الهيئات الرياضية وجمعياتها العمومية، مؤكدا أنه لن يسمح بآى ضغوط للتأثير على آى قرار ولكن لن نصطدم بأحد وقد ألجا لاتخاذ إجراءات قانونية للرد على اى تجاوزات مسيئة.
 
وتابع، أن وزارة الشباب تختص بالجانب الإدارى والتفتيش على المؤسسات الرياضية ولذلك اقترحت على رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تشكيل لجنه واحدة للتفتيش على كافة الأندية.
 
وأكد أنه تقدم بطلب للوزير العدل لمنح الضبطية القضائية لأعضاء لجان التفتيش على الأندية وسيتم إحالة أي مخالفات تكشفها اللجان للنيابة.
 
 

أشرف صبحي

كرم جبر

المجلس الاعلى للاعلام

مبادرة لا للتعصب

لا للتعصب

مباراة القمة

النهائى الافريقى

الضبطية القضائية

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