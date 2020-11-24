اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 06:22 م
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وزير الخارجية العمانى يلتقى بالأمين العام لمجلس التعاون

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:41 م
وزير الخارجية العمانى يلتقى بالأمين العام لمجلس التعاون الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى نايف الحجرف
وكالات

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التقى وزير الخارجية العمانى بدر بن حمد بن حمود البوسعيدى اليوم الثلاثاء بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.
وجرى خلال اللقاء استعراض مسيرة مجلس التعاون والجهود المبذولة من أجل تعزيزها والتشاور بما يحقق تطلعات وشعوب دول المجلس.


سلطنة عمان

نايف الحجرف

مجلس التعاون الخليجى

بدر بن حمد بن حمود البوسعيدى

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