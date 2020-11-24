وزير الخارجية العمانى يلتقى بالأمين العام لمجلس التعاون

التقى وزير الخارجية العمانى بدر بن حمد بن حمود البوسعيدى اليوم الثلاثاء بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.
وجرى خلال اللقاء استعراض مسيرة مجلس التعاون والجهود المبذولة من أجل تعزيزها والتشاور بما يحقق تطلعات وشعوب دول المجلس.
وزير الخارجية العمانى يلتقى بالأمين العام لمجلس التعاونالثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:41 م
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى نايف الحجرف
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التقى وزير الخارجية العمانى بدر بن حمد بن حمود البوسعيدى اليوم الثلاثاء بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.
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