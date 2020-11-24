وزير الخارجية العمانى يلتقى بالأمين العام لمجلس التعاون

وكالات

التقى وزير الخارجية العمانى بدر بن حمد بن حمود البوسعيدى اليوم الثلاثاء بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وجرى خلال اللقاء استعراض مسيرة مجلس التعاون والجهود المبذولة من أجل تعزيزها والتشاور بما يحقق تطلعات وشعوب دول المجلس.