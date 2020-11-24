واشنطن بوست: كبير موظفى البيت الأبيض يبلغ فريقه بانطلاق عملية انتقال السلطة

كتب أحمد عرفة

أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز يبلغ فريقه بانطلاق العملية الانتقالية، وحذر موظفيه من التواصل مع فريق جو بايدن ما لم يتم التصريح بذلك. وفقا لمصادر إعلامية.

وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية، اتخاذ إجراءات لضمان انتقال سلس للسلطة، خاصة بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية بأنها ستبدأ فورا التنسيق مع الفريق الانتقالى للرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن لتوفير كامل خدمات ودعم ما بعد الانتخابات.

ووفقا لموقع العربية، أوضحت رئيسة إدارة الخدمات العامة الأمريكية إميلى ميرفى أن القرار الذى يسمح ببدء الانتقال الرئاسى إلى الديمقراطى جو بايدن هو قرارها وحدها، حيث جاء تصريحها على الرغم من تغريدة من الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب قال فيها إنه أوصى بهذه الخطوة.