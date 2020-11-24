هل ستتأثر الديسكوهات وصالات القمار بمواعيد الفتح والإغلاق؟

كتب محمد أسعد

قبل أيام، أصدرت وزارة التنمية المحلية قراراتها بتنظيم مواعيد فتح وإغلاق المحال والمطاعم وغيرها، تلتها قرارت وزارة السياحة والآثار بتنظيم مواعيد فتح وإغلاق المحال والمطاعم السياحية والبازارات وغيرها، فهل ستنطبق تلك القرارات على الديسكوهات، وكازينوهات ألعاب المائدة؟

تشير المادة الرابعة من قرار وزير السياحة والآثار، رقم 512 لسنة 2020، الخاص بتنظيم مواعيد عمل المطاعم والكافيتريات والبازارات السياحية، إلى أن تكون مواعيد فتح مسارح المنوعات الليلية يوميًا من الساعة الحادية عشر صباحًا وتغلق الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، وتكون مواعيد فتح الديسكوهات من العاشرة صباحًا حتى الثانية من صباح اليوم التالي.

وبالنسبة لصالات ألعاب المائدة بكافة أنواعها، تشير المادة السابعة إلى أن تعمل كازينوهات ألعاب المائدة على مدار 24 ساعة.

يذكر أن القرار نص على أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات والبازارات المرخصة سياحيًا يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا والساعة الثانية عشر منصف الليل شتاءً على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيتريات على مدار 24 ساعة صيفًا وشتاءً.

وجاءت المادة الثانية لتنص على أن تكون شهور الصيف وفقًا لحكم المادة الأولى من هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

أما المادة الثالثة فنصت على أن تستمر المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا والمتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية أو محطات القطارات في العمل على مدار 24 ساعة أو حسب طبيعة مواعيد فتح وغلق تلك الأماكن.