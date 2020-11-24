اليوم السابع
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خالد صلاح
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هل الرق وسبى النساء كان موجودا فى عهد النبى؟ منظمة خريجى الأزهر تجيب.. فيديو

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 01:23 م
هل الرق وسبى النساء كان موجودا فى عهد النبى؟ منظمة خريجى الأزهر تجيب.. فيديو المنظمة العالمية لخريجى الأزهر
كتب لؤى على

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تواصل المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، دورها فى دفع الشبهات عن الإسلام وتفنيد مزاعم المتطرفين والجاهلين باستخدامهم أحاديث نبوية سواء كانت صحيحة ولكن يفسرونها خطأ لكى يخدعوا منتسبيهم بأن أفعالهم لها أساس دينى، أو باستخدامهم احاديث موضوعة ليمرروا أفكارهم الخبيثة، لذلك أطلقت المنظمة سلسلة من الفيديوهات للرد على تلك الشبهات وفضح المتآمرين على الإسلام. 
 
ونشرت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، فيديو جديد، للرد على شبهة؛ يصر بعض من الناس على الإساءة لرسول الله والكذب عليه، فيأتون بشبهة أن الرق والسبى كان موجودا فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم.
 
وتضمن الفيديو كذب هذا الادعاء وتوضيح ملابسات تلك الشبهة.
 
يذكر أن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، هى أحد الأذرع القوية الناعمة لمؤسسة الأزهر الشريف، حيث تولى المنظمة اهتماما بالغا بالخريجين من كافة انحاء العالم ومدهم بالعلم الوسطى عن طريق كبار علماء الأزهر، حيث لم تشكل جائحة كورونا عائقا حول عمل المنظمة وقامت بعقد دورات عديدة فى تخصصات عدة عن طريق الفيديو كونفرانس. 
 

 


المنظمة العالمية لخريجى الازهر

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