اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 01:56 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقيب الأطباء البيطريين يعلن الانتهاء من صيغة عقد الإشراف البيطرى على المزارع

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 12:24 م
نقيب الأطباء البيطريين يعلن الانتهاء من صيغة عقد الإشراف البيطرى على المزارع الدكتور خالد سليم نقيب عام أطباء بيطريين مصر
كتبت ـ آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور خالد سليم، نقيب عام أطباء بيطريين مصر، الانتهاء من صيغة عقد الإشراف البيطرى على مزارع "الماشية أو الطيور"، تنفيذا للقرار الوزارى رقم 220 لسنة 2020، مشيرا إلى أن النقابة شاركت وزارة الزراعة ممثلة فى الإنتاج الحيوانى والهيئة العامة للخدمات البيطرية فى وضع كافة المواد التى تحافظ على حق أعضائها فى دخل مناسب، وفي الوقت نفسه تضمن أيضا للمربى أن يحصل على خدمة طبية مناسبة من قبل الأطباء البيطريين، بما يضمن إبراز أهمية وجود إشراف طبي بيطرى على مزارع الإنتاج الحيوانى بكافة أنواعها.
 
وأوضح سليم، أن العقد ينص على التعاقد مع الأطباء البيطريين للإشراف على المزارع لمدة عام، ويتم تجديده تلقائيا ما لم يتم فسخه، ويُلزم الطبيب بالحصول على أصل شهادة قيد موجهه للمزرعة معتمدة من النقابة العامة للأطباء البيطريين، موضحا أن الطبيب البيطرى المُشرف على المزرعة يكون مسئولا عن الجانب الفنى والصحى واستمرار توافر كافة الشروط الصحية البيطرية بها، وخاصة أعمال التحصين الوقائى، على أن تتم التحصينات السيادية فى لجان مديريات الطب البيطرى، وكذلك مسئولا عن إجراء الاختبارات الدورية للأمراض المُعدية والوبائية، وتسجيل كل ما يجرى على "ماشية/طيور" المزرعة من علاجات وتحصينات واختبارات، ونفوق وذبح وبيع وخروج ودخول ولدات جديدة، وتاريخ كل حالة على حدى بالسجل المُخصص للمزرعة.
 
وأكد نقيب الأطباء البيطريين، أن تطبيق القرار يشمل كافة الأطباء البيطريين بالمحافظات، لافتا إلى أنه تم استحداث سجل بالنقابة العامة للإشراف على المزارع، وكذلك سيتم تنظيم دورات تدريبية للأطباء البيطريين فى هذا الصدد.
 

نقيب الأطباء البيطريين

الاشراف على المزارع

عقد الاشراف على المزارع

الاشراف البيطرى على المزارع

نقابة البيطريين

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقيب البيطريين يعلن بدء تفعيل الإشراف على المزارع البيطرية

الخميس، 08 أكتوبر 2020 10:54 م

نقيب البيطريين: ملتقى علماء بيطريين مصر البداية لرفع شأن المهنة

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 02:06 م

نقيب البيطريين يُعلن تشكيل لجنة مع "الخدمات البيطرية" لحل مشاكل مراكز بيع الأدوية

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 03:14 م

جامعة دمنهور تحتفل بتخريج دفعة كلية الطب البيطرى 2020 بحضور نقيب البيطريين

الأحد، 27 سبتمبر 2020 09:17 م

نقيب البيطريين يؤكد وجود 8 ملايين كلب ضال فى مصر زيادة عن حاجة التوازن البيئى

السبت، 26 سبتمبر 2020 02:06 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة