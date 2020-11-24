ومن جانبها، أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك اليوم أنه تم إجراء أكثر من 73.3 مليون اختبار للكشف عن الفيروس التاجي في عموم روسيا منذ بداية انتشار الوباء في البلاد، مشيرة إلى إجراء 362 ألف اختبار خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط.. وأوضحت أن 480 ألفا و896 شخصا مازالوا تحت المراقبة الطبية في عموم روسيا للاشتباه بإصابتهم بالفيروس التاجي. 