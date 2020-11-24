موسكو (أ ش أ)

أعلنت نائب رئيس الوزراء الروسى، تاتيانا جوليكوفا، أن الوضع مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى روسيا بات معقدا، وقالت جوليكوفا - في تصريح صحفى اليوم الثلاثاء -"مع حلول موسم الأوبئة الخريفية والشتوية، بات الوضع مع فيروس كورونا المستجد فى روسيا معقدا".. وأضافت "أن 78.2% من الأسرة بالمستشفيات في روسيا باتت في حالة إشغال بالمرضى"، مشيرة إلى أنه في 43 منطقة روسية فاقت درجة إشغال الأسرة المستوى المتوسط بالبلاد، وأن الوضع حرج للغاية في 6 مناطق روسية، من حيث درجة إشغال الأسرة بالمرضى.