أعلنت نائب رئيس الوزراء الروسى، تاتيانا جوليكوفا، أن الوضع مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى روسيا بات معقدا، وقالت جوليكوفا - في تصريح صحفى اليوم الثلاثاء -"مع حلول موسم الأوبئة الخريفية والشتوية، بات الوضع مع فيروس كورونا المستجد فى روسيا معقدا".. وأضافت "أن 78.2% من الأسرة بالمستشفيات في روسيا باتت في حالة إشغال بالمرضى"، مشيرة إلى أنه في 43 منطقة روسية فاقت درجة إشغال الأسرة المستوى المتوسط بالبلاد، وأن الوضع حرج للغاية في 6 مناطق روسية، من حيث درجة إشغال الأسرة بالمرضى.
ومن جانبها، أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك اليوم أنه تم إجراء أكثر من 73.3 مليون اختبار للكشف عن الفيروس التاجي في عموم روسيا منذ بداية انتشار الوباء في البلاد، مشيرة إلى إجراء 362 ألف اختبار خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط.. وأوضحت أن 480 ألفا و896 شخصا مازالوا تحت المراقبة الطبية في عموم روسيا للاشتباه بإصابتهم بالفيروس التاجي.
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