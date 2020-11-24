موقع إسرائيلي يصف المرشح لمنصب وزير الخارجية في إدارة بايدن بـ"محب تل أبيب"

كتب- هاشم الفخراني

ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، قرر تعيين الدبلوماسي الأمريكي، أنتوني بلينكن، وزيراً للخارجية في إدارته الجديدة. ووفقا للموقع فإن أنتوني بلينكن، يهودي الديانة، وأنه محب وداعم لإسرائيل، لكنه مؤيد للاتفاق النووي مع إيران، موضحاً أن تعيين اليهودي بلينكن، هو رغبة من الإدارة الأمريكية الجديدة، في إعادة بلورة علاقات أمريكا مع العالم وإسرائيل، التي تضررت خلال فترة ترامب.

وشغل بلينكن في السابق، منصب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما.

ولفت الموقع، الى أن بلينكن، 58 عاما، يؤيد العودة للاتفاق النووي مع إيران، مشيرا إلى أنه كان أحد عناصر الوفد الأمريكي، الذي تفاوض مع إيران على الاتفاق النووي.