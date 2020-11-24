اليوم السابع
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منظمة حقوقية إثيوبية: مقتل 600 شخص على الأقل فى مجزرة بتيجراى 9 نوفمبر

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:50 م
منظمة حقوقية إثيوبية: مقتل 600 شخص على الأقل فى مجزرة بتيجراى 9 نوفمبر تيجراى
كتب أحمد عرفة

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أكدت منظمة حقوقية إثيوبية، مقتل 600 شخص على الأقل فى مجزرة بتيجراى يوم 9 نوفمبر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك ضغط أوروبى على مجلس الأمن للتراجع عن إلغاء جلسة بشأن تيجراي.

وقبلها ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، إلغاء اجتماع لمجلس الأمن الدولى كان مخصصا للنزاع فى إقليم تيجراى الإثيوبي.

وفى وقت سابق أعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق المنظمة بشأن التأثر المحتمل على التجارة والأقتصاد والأمن الغذائى فى جيبوتى، وهى البلد الواقعة فى القرن الأفريقى بأحداث الصراع فى إقليم تيجراى، لافتا إلى أن 85 فى المائة من التجارة عبر ميناء جيبوتى إما متجهة إلى إثيوبيا أو قادمة منها.


تيجراى

اثيوبيا

مجلس الامن

اوروبا

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