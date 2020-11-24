اليوم السابع
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ملياردير أندونيسى يروج للسياحة خلال زيارته مقابر الفراعنة وركوب بالون بالأقصر

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 11:40 ص
ملياردير أندونيسى يروج للسياحة خلال زيارته مقابر الفراعنة وركوب بالون بالأقصر الملياردير الأندونيسى وزوجته
الأقصر – أحمد مرعى

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فى خطوة مميزة لدعم السياحة بمصر والأقصر، قام "سانداياجا أونو" الملياردير الإندونيسى والمرشح السابق لمنصب نائب رئيس أندونيسيا والمصنف واحداً من أغنى أغنياء العالم في أندونيسيا، بنشر فيديوهات وصور له صحبة زوجته في رحلة سياحية بمحافظة الأقصر داخل المقابر التاريخية عقب ركوب رحلة بالون طائر بسماء المحافظة، موجهاً الدعوة لأحبته بزيارة مصر والأقصر.

وقال "سانداياجا أونو" الملياردير الإندونيسى على صفحته بموقع التواصل الإجتماعى:- "إن الأقصر بقعة سياحية فريدة في العالم، وأنا سعيد للقيام بتلك الرحلة المليئة بالسحر والرومانسية فوق سماء الأقصر بصحبة زوجتى" مشيرا إلى أن أندونيسيا بها رحلات بالون ولكنها ليس في سحر وجمال رحلات الأقصر، وعلى العاملين بالقطاع السياحى في بالى بالإستفادة من تجربة الأقصر في رحلات البالون".

جاء ذلك في إطار الزيارة التي قام بها سانداياجا إلى الأقصر لمدة يومين لمشاهدة المعالم الأثرية المختلفة بالبر الشرى والغربى، وذلك برفقة وفد من رجال الأعمال الاندويسين مكون من 30  رجل وسيدة أعمال جاءوا لمصر لتنشيط حركة السياحة بين مصر وأندونيسيا وبحث فرص الإستثمار  في مصر، وذلك بدعوة من مؤسسة تروس مصر للتنمية وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة السياحة المصرية

و قد قام الوفد الإندونيسي بنشر العديد من الصور الخاصة بزيارتهم عبر صفحاتهم بوسائل التواصل الإجتماعى المختلفة، حيث يزيد عدد المتابعين لصفحة الملياردير الإندونيسي على 5 ونصف مليون شخص من مختلف انحاء العالم، والذي  لدعوة السائحين من أندونيسيا لزيارة الأقصر والإستمتاع بالمعالم الاثرية التى شاهدها خلال جولته فى وادى الملوك والملكات ومعبد الكرنك الذى حرص على حضور حفلة الصوت والضوء به.

ويعد سانداياجا من كبار رجال السياسة والاعمال في أندونيسيا، حيث شغل منصب ناب محافظ جاكراتا، ثم استقال من منصبه وترشح لمنصب نائب ريس إندونيسيا، حيث يأتى في قائمة أغنى 30 شخص في أندونيسيا حيث يمتلك مجموعة من الشركات تعمل في مجال المناجم والتعدين والطاقة الاتصالات والتجارة بأنواعها المختلفة.

ملياردير أندونيسى يروج للسياحة بمصر (1)
ملياردير أندونيسى يروج للسياحة بمصر (1)

 

ملياردير أندونيسى يروج للسياحة بمصر (2)
ملياردير أندونيسى يروج للسياحة بمصر (2)

 

ملياردير أندونيسى يروج للسياحة بمصر (3)
ملياردير أندونيسى يروج للسياحة بمصر (3)

 

ملياردير أندونيسى يروج للسياحة بمصر (4)
ملياردير أندونيسى يروج للسياحة بمصر (4)

 

ملياردير أندونيسى يروج للسياحة بمصر (5)
ملياردير أندونيسى يروج للسياحة بمصر (5)

 

ملياردير أندونيسى يروج للسياحة بمصر (6)
ملياردير أندونيسى يروج للسياحة بمصر (6)

 

 


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