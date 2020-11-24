مصر للطيران تُعلن تشغيل خط مباشر بين بودابست والغردقة

كتب أحمد مصطفى

تحت مظلة وزارة الطيران المدنى وفي ضوء حرص الناقل الوطني مصر للطيران على دعم و تنشيط حركة السياحة الوافدة الي مصر أعلنت مصر للطيران عضو تحالف ستار عن بدء تشغيل رحلة أسبوعية بين مدينة بودابست بالمجر ومدينة الغردقة اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 28 نوفمبر.

ومن المُخطط أن تٌسير مصر للطيران الرحلة بأحدث طائراتها من طراز الآيرباص A220-300 المزودة بخدمات الإنترنت Wi-Fi والتي تسع لعدد 140 مقعد.

ومن الجدير بالذكر أن مصر للطيران تٌسير رحلتين أسبوعيتين بين القاهرة وبودابست أيام الجمعة والثلاثاء.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .