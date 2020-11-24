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مصدر بالرئاسة الجزائرية: تبون يستجيب بشكل إيجابى للعلاج من الإصابة بكورونا

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 07:25 م
مصدر بالرئاسة الجزائرية: تبون يستجيب بشكل إيجابى للعلاج من الإصابة بكورونا عبد المجيد تبون
كتب أحمد عرفة

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نقل موقع روسيا اليوم عن مصدر في الرئاسة الجزائرية تأكيده أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يستجيب بشكل إيجابي للعلاج من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المصدر فى الرئاسة الجزائرية الذى على تواصل مع ابن الرئيس الجزائرى، أكد استجابة تبون للخطة العلاجية والتحسن المضطرد لصحته، وهو متفائل جدا بشأن صحة والده.

وفى وقت سابق، أكد عبد الحفيظ علاهم، المستشار الخاص للرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، أن الرئيس الجزائري يستجيب بشكل إيجابي للعلاج.

وأضاف، فى تصريحات أبرزتها شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنه على تواصل مع نجل الرئيس، الذي أكد استجابة تبون للخطة العلاجية والتحسن المضطرد لصحته، وهو متفائل جدا بشأن صحة والده.


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