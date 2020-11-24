مسئولة إيطالية: هناك سعى مستمر لإعادة فتح المدارس رغم انتشار كورونا

كتبت فاطمة شوقى

أكدت نائبة وزيرة التعليم الإيطالية، آنا أسكاني ، أن هناك سعي مستمر لإعادة فتح المدارس وإبقائها كذلك، وعلقت على مزاعم بإعادة فتح المدارس قبل عيد الميلاد قائلة : "أعتقد أن هناك حاجة إلى ما هو أكثر من الإعلانات في هذا السياق، فالحقائق مطلوبة"، وأنه "أكثر من تحديد موعد، يجب أن نقول إننا نعمل على حل القضايا الحاسمة في أقرب وقت ممكن".

وذكرت أسكاني أن "إعادة فتح المدارس يمكن أن تتم إذا كان هناك نظام قادر على الصمود، فنحن لا يمكننا تحمل إعادة الفتح حقاً، في ظل الإندفاع من جانب الطلاب والعائلات، والفشل في الصمود بعد ذلك" حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وخلصت نائبة الوزيرة الى القول إنه "يجب إعادة فتح المدارس وإبقاءها مفتوحة. هذا هو الهدف الذي وضعناه لأنفسنا، حتى لو عادت العدوى للصعود، وهو ما نرجو ألا يحدث".

وتجاوزت إيطاليا، أول بلد أوروبي اصابه وباء كوفيد-19 في الربيع الماضى، الاثنين، عتبة خمسين ألف وفاة بالفيروس، وفق حصيلة السلطات الصحية.

واحصت ايطاليا الإثنين 630 وفاة إضافية في الساعات ال24 الاخيرة، ما يرفع الى خمسين ألفا و453 العدد الاجمالي للافراد المتوفين منهم 15 ألفا منذ الاول من سبتمبر، من أصل أكثر من 1,4 مليون إصابة.

والعدد الاكبر للإصابات في يوم واحد سجل في 27 مارس وبلغ 969 تزامنا مع إغلاق شامل في البلاد.

وإيطاليا (60 مليون نسمة) هي الدولة السادسة التي تسجل ما لا يقل عن خمسين ألف وفاة بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة، بحسب تعداد لفرانس برس.