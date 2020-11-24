مد فترة طلبات سداد مقابل استغلال حدائق مبارك بالغردقة لـ 7 فبراير

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مجلس مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، عن مد فتره قبول طلبات سداد مقابل حق استغلال حدائق مبارك 7 حتى فبراير 2021 وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وأكد مجلس مدينة الغردقة، أن تشجيعا لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية بالغردقة تم إطلاق منصه إلكترونية بالتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة مع برنامج الغذاء العالمي (wfp) لتسويق تلك المنتجات.

وشدد على من يرغب من أصحاب هذه الحرف تسويق منتجاته إلكترونيا التواصل مع مجلس المدينة عبر الاتصال برقم 0122890856 أو التوجه لإدارة الإنتاج بالوحده المحليه لمدينة الغردقة للتنسيق معه.

فى سياق منفصل، أعلنت الوحده المحليه لمدينة الغردقة عن عمل القرعه العلنيه لتسكين بديل الخطوره الداهمه لمنطقتين جبل العفش وجبل مجاهد غدا الأربعاءالساعه العاشره صباحا بالقاعة الرئيسية برئاسة المدينة وذلك للاسماء المعلنه فقط ولن يسمح الدخول بغير الكمامة، على أن يتم البدء في التوريد اعتبارا من يوم الخميس الموافق 26 نوفمبر الجاري، حتي 3 ديسمبر المقبل .