محافظ بورسعيد يؤكد أهمية دور الشباب خلال لقائه بتنسيقية الأحزاب والسياسيين

بورسعيد محمد فرج

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على أهمية دور الشباب في المرحلة القادمة بعد إعدادهم ليكونوا قادة على أعلى مستوى من الفكر لوطنهم فى المستقبل.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع وفد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد والنائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ والنائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب ومحمد إباظة عضو اللجنة التنسيقية لتنسيق لشباب الاحزاب والسياسيين.

وأضاف المحافظ ان الشباب في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لقى من الاهتمام والدعم مالم يحدث قبل ذلك فى مصر وشاهدناه العديد منهم يتولى مناصب رفيعة فى الدولة بعد أن اثبتوا كفاءة فى دورات التدريب والتأهيل التى اعدت لهم.

وقال المحافظ، إن الشباب فى بورسعيد يلقى اهتمام ودعم كبير في مختلف المجالات بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورأينا فى السنوات الاخيرة رجال أعمال ومستثمرين من الشباب بعد أن تم تمكينهم من إقامة المصانع والمشروعات والتى أصبحت تشكل جزء هام من النهضة الصناعية التى تشهدها المحافظة، كما يتم تنظيم لقاءات دورية مع شباب المحافظة لمناقشتهم والتعرف على آرائهم وتوضيح الحقائق أمامهم فى مختلف القضايا الداخلية والخارجية التى تمر بها البلاد.