كوب أم كورن.. أى ديك رومى سيعفو عنه ترامب اليوم بمناسبة عيد الشكر

كتبت رباب فتحى

يبدأ بعد قليل احتفال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب بعيد الشكر الذى عادة ما يحتفل به الرؤوساء فى البيت الأبيض، حيث حيث يختار الرئيس أحد الديوك الرومى للعفو عن، مما يضمن ترك الطائر ليقضى أيامه في ملاذ بدلاً من قطع رأسه وإلتهامه من قبل الأمريكيين لعشاء عيد الشكر.

وسيعلن ترامب عما إذا كان سيتم العفو رسميًا عن كورن أو كوب ، وهما ديك روميان من ولاية أيوا، فى الوقت الذى يستمر فيه البناء فى المدرجات لحضور حفل تنصيب الرئيس المقبل فى يناير.

أقيم حفل "العفو" الأمريكى التقليدي عن الديوك الرومية، في يوم عيد الشكر لأول مرة في عام 1863 بفضل الرئيس أبراهام لنكولن، وستقام "مراسم العفو" هذه السنة، فى حديقة الورود بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء 24 نوفمبر، ويمكن لسكان البلاد التصويت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد الرمز الرئيسى لهذا العيد، واختيار الطائر الذى سيصبح "الديك الرومي الوطنى لعيد الشكر".

وفى الولايات المتحدة يحتفل بعيد الشكر، فى الخميس الرابع من شهر نوفمبر من كل عام، وفي كندا فى الإثنين الثاني من شهر أكتوبر، وتقام احتفالات وأعياد مشابهة فى أماكن مختلفة من العالم وفي أوقات مختلفة.

ولعيد الشكر جذور دينية وجذور ثقافية رغم ذلك يحتفل به حاليا بطريقة علمانية، ففي رابع يوم خميس من كل نوفمبر، يكون الأمريكيون على موعد مع إحدى أهم المناسبات في بلادهم، فهم يخلدون وليمة تعود لعام 1621 جمعت بين السكان الأصليين والمستوطنين الأوروبيين في منطقة بليميث باحتفال استمر لثلاثة أيام ويعتبره الأمريكيون "أول عيد شكر".