قافلة رمد بمستشفى غارب لإجراء عمليات المياه البيضاء مجانا الأسبوع المقبل

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، شمال محافطة البحر الأحمر، عن تواجد قافلة رمد بالمستشفي المركزي بالمدينة، نهاية الأسبوع المقبل يومي " الخميس والجمعة " الموافقين 3 و4 ديسمبر المقبل، لاجراء عمليات المياه البيضاء مجانا للمواطنين .

تضم القافلة 9 أطباء رمد بجانب 12 ممرضاً، وتضم جميع الأجهزة الطبيه لاجراء عمليات المياه البيضاء لاهالي مدينة رأس غارب بالمجان، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر .

وكان أعلن مجلس مدينة غارب بمحافظة البحر الأحمر عن استقبال مستشفى غارب المركزى بداية الأسبوع المقبل قافلة طبية من جامعة الأزهر لعلاج المواطنين مجانا، وذلك لمدة أسبوع حيث تضم تخصصات "الرمد والأطفال".

وكشف بيان من مجلس مدينة غارب أن القافلة ستصل يوم الجمعة المقبل 27 نوفمبر وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، وتضم كلا من الدكتور عادل عبد الوهاب رئيس أقسام الرمد بكلية الطب جامعة الأزهر، والدكتورة هبه محمود رئيس قسم الرمد بجامعة الأزهر، وأحمد محمد عبد المجيد استاذ طب الأطفال بجامعة الأزهر.