اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 01:53 م
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غدا.. فصل الكهرباء عن قرى الدوية وتزمنت والحلابية مركز بنى سويف

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 01:51 م
غدا.. فصل الكهرباء عن قرى الدوية وتزمنت والحلابية مركز بنى سويف فصل الكهرباء - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف،أنه من المقرر فصل التيار اعتباراً من 8 صباحا حتى 12 ظهر غدا الأربعاء 25 نوفمبر الجارى عن قرى : الدوية ، تزمنت الشرقية والحلابية بمركز بنى سويف ،وذلك لعمل صيانة على مُغذًى الدوية.

ويتقدم قطاع الكهرباء بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

 

 


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