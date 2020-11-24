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غدا أمطار متوسطة بالقاهرة الكبرى غزيرة ورعدية بالسواحل الشمالية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 01:57 م
غدا أمطار متوسطة بالقاهرة الكبرى غزيرة ورعدية بالسواحل الشمالية أمطار
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة أحيانا،  وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد .

 وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى،  متوسطة إلى غزيرة تكوم رعدية أحيانا  على بعض المناطق من الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الإسكندرية والسلوم ورشيد وبلطيم ورشيد وبورسعيد والعريش ورفح، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من شمال الصعيد الفيوم وبنى سويف والمنيا

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الغربية، مائل للبرودة  على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.


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