علامات الإصابة بالسعال الديكى وطرق التشخيص والعلاج

كتبت ــ نهير عبد النبى

السعال الديكي عبارة عن عدوى تنفسية خطيرة يسببها نوع من البكتيريا يسمى بورديتيلا، تسبب سعالًا عنيفًا لا يمكن السيطرة عليه مما يجعل التنفس صعبًا، بينما يمكن أن يؤثر السعال الديكي على الأشخاص في أي عمر، إلا أنه قد يكون مميتًا للرضع والأطفال الصغار، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن أعراض السعال الديكي هى:

1ـ تكون الأعراض المبكرة شبيها لنزلات البرد وتشمل" سيلان الأنف والسعال والحمى" في غضون أسبوعين، قد يحدث سعال جاف ومستمر يجعل التنفس صعبًا للغاية.

2ـ غالبًا ما يصدر الأطفال صوت "نعيق" عندما يحاولون التنفس بعد نوبات السعال ، على الرغم من أن هذا الصوت الكلاسيكي أقل شيوعًا عند الرضع.

3ـ يمكن أن يتسبب هذا النوع من السعال الحاد أيضًا "التقيؤ، الجلد الأزرق أو الأرجواني حول الفم، تجفيف، حمى منخفضة الدرجة، صعوبات في التنفس، يعاني البالغون والمراهقون عادةً من أعراض أكثر اعتدالًا ، مثل السعال المطول بدون صوت.

تشخيص وعلاج السعال الديكي

إذا عانيت أنت أو طفلك من أعراض السعال الديكي، فاطلب العناية الطبية على الفور، خاصة إذا لم يتم تحصين أفراد عائلتك.

لتشخيص السعال الديكي، سيقوم طبيبك بإجراء فحص جسدي وأخذ عينات من المخاط في الأنف والحلق، وسيتم بعد ذلك اختبار هذه العينات بحثًا عن وجود بكتيريا B. قد يكون فحص الدم ضروريًا أيضًا لإجراء تشخيص دقيق.

سيحتاج العديد من الرضع وبعض الأطفال الصغار إلى دخول المستشفى أثناء العلاج من أجل الملاحظة ودعم الجهاز التنفسي، وقد يحتاج البعض إلى سوائل عن طريق الوريد (IV) للجفاف إذا كانت الأعراض تمنعهم من شرب سوائل كافية.

بما أن السعال الديكي عدوى بكتيرية، فإن المضادات الحيوية هي المسار الأساسي للعلاج. تكون المضادات الحيوية أكثر فعالية في المراحل المبكرة من السعال الديكي. كما يمكن استخدامها في المراحل المتأخرة من العدوى لمنع انتشارها للآخرين.