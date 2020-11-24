ضبط 700 كيلو جبن مطبوخ وجبنة موتزاريللا وأجبان مختلفة منتهية الصلاحية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمحلات والسوبر ماركت وغيرها لضبط المخالفات وحماية المواطنين من المنتجات منتهية الصلاحية، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والأسعار ومخازن ومحلات المواد الغذائية والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه أسفرت الحملات خلال اليومين الماضيين بعد تشكيل لجنة بقيادة المهندس عبد الرازق الصافي مدير الرقابة التموينية والساده مفتشي الرقابة التموينية، عن ضبط 770.400 كيلو جرام جبن مطبوخ وجبنة موتزاريللا منتهية الصلاحية قبل البيع للمطاعم والإضرار بصحة المواطنين، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر القضائي اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه قامت الرقابة التموينية بمركز إسنا أمس بضبط ما يلى:"عدد 6 برميل خلطه من عصير الطماطم والشطه زنة البرميل الواحد 15 كيلو جرام، وعدد 45 علبة بها قطع فراخ زنة العلبة الواحدة 150 جرام، وضبط عدد 4 كيس لحوم مفرومة خلطة حواوشي زنة الكيس الواحد 12.5 كيلو جرام، و6 كيلو كبده وجميع ما سبق غير صالح للاستهلاك الآدمي"، وذلك بناء علي تقرير مفتش الأغذية المرافق للحملة، وجاري العرض علي النيابة العامة، كما تم تشكيل لجنة من جبريل بكرى مدير التجارة الداخلية، ومحمد عثمان، و ايمن رمضان المفتشين بالمديرية، حيث تم ضبط 500 كيلو جبن رومى وبيضاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء فتره الصلاحية قبل بيعها بالسوق وقبل الوصول إلى المستهلكين، وتحرر محضر 12214 جنح ضد "م ع م"، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة.