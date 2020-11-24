اليوم السابع
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ضبط 5 طن مواد كيماوية بمصنع يعمل بدون ترخيص فى المنوفية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 02:57 م
ضبط 5 طن مواد كيماوية بمصنع يعمل بدون ترخيص فى المنوفية المضبوطات
المنوفية - محمد فتحى

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شنت الأجهزة الرقابية بمحافظة المنوفية بالتنسيق بين وزارة الزراعة و جهاز حماية المستهلك حملة موسعة إستهدفت من خلالها المرور على بعض محال ومصانع الأعلاف والمبيدات والمخصبات الزراعية.

وصرح المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بأن الحملة أسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص بمدينة سرس الليان يقوم بإعادة تعبئة وخلط الأسمدة والمبيدات والمخصبات الزراعية دون ترخيص أو إشراف من الجهات المختصة، حيث تم  ضبط كمية تقدر ب 5 طن تقريبا من المواد الكيميائية مجهولة المصدر وتحت أسماء وهمية، وقد تم تحرير محضر بالواقعة برقم (1121) جنح أمن دولة وإحالة الموضوع الى النيابة لأعمال شئونها.

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على إستمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة لضبط الأسواق وتوجيه رسالة قوية للتجار ومقدمي الخدمات للالتزام بالضوابط والاشتراطات القانونية الخاصة بتقديم السلع للمواطنين وبجودة عالية ، فضلاً عن الامتناع عن أى ممارسات سلبيه تضر بصحة وسلامة المستهلك، مؤكداً تطبيق القانون على كافة المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين ضد أى تلاعب.

 

 

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المضبوطات

 

مصنع غير مرخص
مصنع غير مرخص

 

مواد كيميائية مجهولة المصدر
مواد كيميائية مجهولة المصدر

 

 


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مواد كيميائيه

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محافظه المنوفيه

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