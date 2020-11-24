ضبط 4982 سائقا لعدم التزامهم بارتداء الكمامة

كتب ـ محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

اتخذت الداخلية الإجراءات القانونية قِبل 4982 سائق نقل جماعى لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتحرير 498 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة، فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة.

جاء ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا"، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.