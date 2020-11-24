ضبط ساعتين مرصعتين بالأحجار الكريمة مع راكب عربى بمطار القاهرة

كتبت رحاب نبيل

احبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب ساعتين إحداهما من معدن الذهب والثانية مرصعة بفصوص من الأحجار الكريمة، اخفاها راكب عربي الجنسية قادما داخل إحدى حقائبه للعبور بها من الجمارك، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معه .

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، اشتبه محمود محمد سعيد رئيس قسم الجمارك في الراكب أثناء خروجه، طلب سامح امين الجبار مدير الحركة تفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كلا من أحمد صلاح مأمور الجمرك وأحمد علي الشريف رئيس القسم، تلاحظ وجود ساعتين مخبأتين في حقيبة اليد الصغيرة الخاصة بالراكب، تم تكليف أحمد محمد عبد الواحد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن المضبوطات .

أمر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي .