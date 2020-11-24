سكرتيرا الفيوم العام والمساعد يتفقدان لجان سنورس وطامية فى الفيوم

الفيوم رباب الجالى

تفقد المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، يرافقه المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، عددًا من لجان التصويت بالمركز، فى ثانى أيام جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020، والتى انطلقت أمس، وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وتذليل أى عقبات قد تواجه سير عملية التصويت.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن جولة السكرتير العام للمحافظة، شملت تفقد لجنتى مدرسة الراضى، ولجنة مركز شباب مدينة سنورس " الساحة الشعبية"، لافتًا إلى أن السكرتير العام اطمأن خلال الجولة على سير العمل بلجان التصويت، وحالة النظافة العامة بالمقرات الانتخابية.

كما تفقد السكرتير العام لمحافظة الفيوم سير العمل بالمركز التكنولوجى بسنورس، للتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على أخر إجراءات تلقى طلبات ملفات التصالح ببعض مخالفات البناء، فضلًا عن تفقد مستشفى سنورس المركزى، للتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وفى السياق نفسه أضاف المتحدث الرسمى، أن المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، تفقد عددًا من اللجان بمركز طامية، بمرافقة ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، ضمت لجان مدرسة طامية الإعدادية للبنات، مشيرًا إلى أن السكرتير المساعد أكد على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بالتباعد المجتمعى قدر الإمكان، مع الاستعمال الدائم للمطهرات وأدوات الحماية الشخصية.

كما شملت جولة السكرتير العام المساعد تفقد مستشفى طامية المركزى، للتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

ولفت المتحدث الرسمى، إلى أن محافظ الفيوم أكد على تزويد جميع لجان التصويت بالمطهرات وأدوات الحماية والكمامات، حفاظًا على سلامة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، والتنسيق مع قطاع الكهرباء لتلافى الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائى، كما تم تكليف مديرية الصحة برفع درجة الطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوفير سيارات إسعاف أمام مقار الانتخابات لنقل الحالات الطارئة، فضلًا عن توفير الكواشف الحرارية أمام جميع مقار التصويت.

الجدير بالذكر أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة عملية الإقتراع، وتتلقى شكاوى المواطنين فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية على الأرقام التالية: 0842168041 و0842168043.

كانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.