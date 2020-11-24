رويترز: إثيوبيا تعلن استسلام "عددا كبيرا" من مقاتلى تيجراى

قالت حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم الثلاثاء إن الكثير من أفراد قوات تيجراي المتمردة والقوات الخاصة بالإقليم بدأوا في الاستسلام قبل انقضاء مهلة ذكرت الحكومة أنها ستشن بعدها هجوما على مقلي عاصمة الإقليم.
وقال فريق العمل الحكومي المعني بالوضع في تيجراي "يستسلم عدد كبير من ميليشيا تيجراي والقوات الخاصة استفادة من مهلة الاثنين وسبعين ساعة التي حددتها الحكومة. استسلم الكثيرون عبر منطقة عفار والقوات المتبقة تستسلم بهدوء".
ولم يصدر أي رد بعد من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي قالت في وقت سابق إنها دمرت فرقة عسكرية مهمة من القوات الاتحادية.
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