رويترز: إثيوبيا تعلن استسلام "عددا كبيرا" من مقاتلى تيجراى

رويترز

قالت حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم الثلاثاء إن الكثير من أفراد قوات تيجراي المتمردة والقوات الخاصة بالإقليم بدأوا في الاستسلام قبل انقضاء مهلة ذكرت الحكومة أنها ستشن بعدها هجوما على مقلي عاصمة الإقليم.