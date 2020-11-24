اليوم السابع
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رويترز: إثيوبيا تعلن استسلام "عددا كبيرا" من مقاتلى تيجراى

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 11:42 ص
رويترز: إثيوبيا تعلن استسلام "عددا كبيرا" من مقاتلى تيجراى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد
رويترز

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قالت حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم الثلاثاء إن الكثير من أفراد قوات تيجراي المتمردة والقوات الخاصة بالإقليم بدأوا في الاستسلام قبل انقضاء مهلة ذكرت الحكومة أنها ستشن بعدها هجوما على مقلي عاصمة الإقليم.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بالوضع في تيجراي "يستسلم عدد كبير من ميليشيا تيجراي والقوات الخاصة استفادة من مهلة الاثنين وسبعين ساعة التي حددتها الحكومة. استسلم الكثيرون عبر منطقة عفار والقوات المتبقة تستسلم بهدوء".

ولم يصدر أي رد بعد من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي قالت في وقت سابق إنها دمرت فرقة عسكرية مهمة من القوات الاتحادية.

 


اثيوبيا

تيجراى

ابى احمد

منطقة عفار

الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي

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