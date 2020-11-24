رئيس مدينة المحلة يوجه برفع درجة الاستعدادات لمواجهة هطول الأمطار

الغربية عادل ضرة

وجه اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، برفع درجة الاستعدادات القصوى حالة هطول الأمطار وتطبيق القانون بكل حزم وحسم على كافة المخالفات والتعديات وتنفيذ الاجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة الموجة الثانية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المدينة بنوابة ورؤساء الوحدات المحلية لقرى مركز المحلة ، بحضور سكرتير عام ديوان رئاسة المدينة وتطرق الاجتماع إلى مناقشة عدد من الموضوعات الهامة والأعمال اليومية داخل الوحدات القروية ،بمتابعة أعمال ملف التصالح، بحث المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم ورفع الوعى لديهم لجدية الأمر مع التأكيد على انتهاء استثناءات التخفيض فى أسعار المتر للتصالح، ومتابعة عدد قرارات الإزالة الموجوده لدى الوحدة ويجب أن يساوى مجموع هذه القرارات عدد قرارات التصالح و التقنين.

وأشار إلى تواصل حملات النظافة اليومية بنطاق الوحدات المحلية والطرق الرئيسية وتمهيد الشوارع والعمل على تطهير الترع والمصارف ورفع ناتج التطهير أولا بأول، وإلزام متعهدى جمع ونقل القمامة اليومية بأعمال الجمع المنزلى وفسخ التعاقد حالة التقاعس .

كما وجه رئيس المدينة، باستمرار حملات إزالات التعديات على الأراضى الزراعية فى المهد لردع المخالفين والمتعدين، ورفع كافة الإشغالات والمخالفات على الطرق، وتفعيل محاضر الإشغالات ومحاضر النظافه والبيئة يوميا إلى جانب ضرورة العمل على زيادة الموارد الماليه لكل وحدة محليه من خلال الإعلانات و الإشغالات و النظافة و عوائد الأسواق .

ولفت إلى استكمال عمل حصر ومتابعة جميع المنشات الايله للسقوط وفي حاله وجود اي عقار يشتبه فيه يجب اخلاؤه فورا ثم الارسال إلى لجنة المنشات الآيله للسقوط لعمل التقرير اللازم ثم قطع المرافق والتشميع .

وأكد على رفع درجة الاستعداد حالة هطول الأمطار ، بالتوجه إلى أماكن تجمع الأمطار وتمركز عربات الشفط لمنع حدوث تجمعات للمياه تعيق حركة السير، كما يتم مراجعة محطات الصرف الصحى بكل قرية وعمل مواتير لكسح وشفط المياه، واستمرار أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الكهرباء وإصلاح كافة الأعطال وتغيير العوازل وتغطية فتحات أعمدة الانارة ومتابعتها أولا بأول.

وشدد رئيس المدينة ،على عمل الانضباط الوظيفى لدى جميع الموظفين و متابعة دفاتر الحضور و الانصراف، وإعداد تقرير عن مدى اتباع الاجراءات الاحترازيه المتخذة لمجابهة الموجة الثانية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وإلزام العاملين والمترددين على المصالح بارتداء الكمامة والتطهير المستمر منعا لانتقال العدوى، وتطبيق الاجراءات المتخذة لأعمال اللجان المشكلة بالمرور على المحال التجارية والمقاهى والمطاعم والتشديد عى المواطنين بارتداء الكمامات فى وسائل النقل وتطبيق الغرامات المقرره لغير الملتزمين بالاضافة الى أعمال التطهير المستمرة بكافة المنشأت الحكومية والمدارس والمساجد والنوادى ومكاتب البريد وماكينات ATM وتكثيف أعمال التطهير بكافة الأسواق بجانب تقسيم السوق الى عدة مربعات لتحقيق مبدأ التباعد بين المواطنين حالة الشراء والقيام بتجهيز الاسواق ومتابعتها يوميا.

كما تم التأكيد على وضع خطة للفتح التدريجى لأسواق الماشية بأماكن مفتوحة ومحددة والالتزام الكامل باتخاذ الاجراءات الاحترازية وعمل التطهير المستمر.