رئيس كوريا الجنوبية يطالب مواطنيه بدعم حملة مكافحة كورونا ويعبر عن شعوره بالأسف

وكالات

ناشد رئيس كوريا الجنوبية ، مون جيه إن، اليوم، الثلاثاء، الشعب ليواصل دعمه لمجهودات مكافحة جائحة كورونا الحكومية.

وكتب الرئيس رسالته على حسابيه على موقعي فيس بوك وتويتر، في الوقت الذي دخلت فيه قيود التباعد الاجتماعي الأكثر صرامة في حيز التنفيذ بدءا من اليوم في سيئول ومدينة إنتشون وإقليم كيونغي، حيث يتمركز أكثر من نصف سكان كوريا البالغ عددهم 52 مليون نسمة.

وكتب مون "أشعر بغاية الأسف بسبب ارتفاع الانزعاج مرة أخرى في حياة المواطنين اليومية وزيادة صعوبات كسب العيش".

وبموجب المستوى الثاني من التباعد الاجتماعي، وهو ثالث أعلى مستوى على النظام الخماسى الذي تطبقه البلاد، تُحَجم أعمال بعض المؤسسات التجارية وتُفرض قيود على التجمعات العامة، بالإضافة إلى تدابير أخرى.

وشدد الرئيس على أن التباعد الاجتماعي الشامل والتحكم الاستباقي في الفيروس هما السبيل الوحيد لمنع تفشي الفيروس.

وطالب المواطنين بالانضمام إلى المجهودات الوطنية مرة أخرى ليستقر وضع الفيروس في أسرع وقت.

كما أشار الرئيس إلى ضرورة تسطيح المنحنى قبل خضوع حوالي نصف مليون طالب وغيرهم إلى امتحان الالتحاق بالجامعات الوطني السنوي المقرر انعقاده في الثالث من ديسمبر المقبل في جميع أنحاء البلاد.

وقال مون "على وجه خاص، ضمان انعقاد امتحان الالتحاق بالجامعات بأمان والذي تفصلنا عنه 9 أيام وحسب، مسؤولية المجتمع بأسره"، وأضاف "وأفضل طريقة الآن هي إيقاف الاتجاه التصاعدي للعدوى في أقرب وقت ممكن".