رئيس جامعة سوهاج يدلى بصوته بانتخابات الإعادة بمجلس النواب.. صور

سوهاج - محمود مقبول

أدلى الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، ظهر اليوم، بصوته الانتخابي بانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2020م، والتي استمرت ليومين، وذلك بمقر لجنته الانتخابية رقم 174 بمدرسة الدكتور طه حسين الابتدائية بمدينة ناصر.

ووجه عزيز دعوته لجميع منسوبي الجامعة ومن لهم حق الانتخاب بضرورة المشاركة بالعملية الانتخابية ومباشرة حقوقهم السياسية، مؤكدا أهمية المشاركة السياسية الفعاله في انتخابات مجلس النواب 2020، وممارسة الحق الدستورى الذى كفلته الدولة لكل مواطن، مما ينعكس على تنمية الوطن والحفاظ على مكتسباته.

ووجه "عزيز "رسالة شكر وتقدير لرجال الهيئة القضائية والشرطة المصرية مشيداً بدورهم في تنظيم العملية الانتخابية وتأمينها وذلك وسط اجراءات احترازية ووقائية مطبقة للوقاية من فيروس كورونا. وكانت عملية التصويت فى 1081 لجنة بمحافظة سوهاج، فى اليوم الثانى من جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وشهدت المقار الانتخابية تأمينات من قوات الشرطة بمديرية أمن سوهاج تحت إشراف اللواء حسن محمود، مدير الأمن.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.