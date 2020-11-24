وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن المدعين العامين استجوبوا أحد أمناء آبي والعديد من المؤيدين الآخرين بشأن مزاعم بأن مكتبه دفع بشكل غير قانوني مبلغًا لكل حفل عشاء يقام سنويًا بين عامي 2013 و2019 في فنادق العاصمة طوكيو.



وقال آبي - في تصريح للصحفيين - إن مكتبه " يتعاون بشكل كامل مع التحقيق .. لا يمكنني قول أي شيء أكثر من ذلك في هذه المرحلة".

وجاء الاستجواب بعد أن رفع محامون شكوى جنائية في مايو ضد آبي، وزير الدولة ومدير صندوقه، بدعوى أنهما انتهكا القانون بعدم الإبلاغ عن دفع الفرق بين التكاليف الإجمالية لكل حفلة والمساهمات التي يدفعها الحاضرون.



ويُزعم بأن مكتب آبي أنفق ما يقرب من 8 ملايين ين على مدى خمس سنوات من عام 2015 لحفلات العشاء في فندقين في العاصمة حيث تجاوز إجمالي الفواتير 20 مليون ين، وهو أكبر بكثير من المبلغ المحصل من مبيعات التذاكر.

